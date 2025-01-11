إدانة محامي ترامب الشخصي السابق من جديد بقضية تشهير

أدين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب الجمعة بتهمة ازدراء المحكمة الفدرالية في واشنطن لاستئنافه التشهير بموظفتين انتخابيتين خلال الانتخابات الرئاسية في 2020، بعدما ألزمته المحكمة بدفع تعويضات لهما بلغت نحو 150 مليون دولار.



وقاد جولياني الذي كان آنذاك جمهوريا، حملة ترامب لإبطال نتائج انتخابات تشرين الثاني 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.



وفي كانون الأول 2023، أمرته المحكمة بدفع أكثر من 148 مليون دولار إلى روبي فريمان وابنتها واندريا "شاي" موس اللتين عملتا في تنظيم الانتخابات في ولاية جورجيا الحاسمة، في جنوب شرق البلاد.



وتعود وقائع القضية إلى مقطع فيديو ظهرت فيه الأم وابنتها أثناء فرز بطاقات الاقتراع وهما تتبادلان شيئا، تبيّن لاحقا أنه قرص حلوى نعناع.



لكنّ جولياني، رئيس بلدية نيويورك سابقا والمدّعي العام السابق للمدينة نفسها، زعم يومها أنّ ما تبادلته المرأتان كان مفتاح ذاكرة "يو إس بي"، مؤكّدا أنّ إحداهما مرّرته للأخرى سرّا "كما لو أنّه جرعات هيرويين أو كوكايين" بقصد تزييف نتائج الانتخابات.



وأمرت القاضية بيريل هاويل التي ترأست محاكمته في 2023، بإدانته في جلسة استماع عقدت الجمعة بتهمة التشهير بهما علنا مرة أخرى في مناسبات عدة في 2024.



ودانته بتهمة ازدراء المحكمة وهددته بغرامات يومية إذا ارتكب أي مخالفة أخرى.



وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي يتم فيها إدانة جولياني (80 عاما).

