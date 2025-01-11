البابا يصلي من أجل ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا والمنقذين

أعلن الفاتيكان السبت أن البابا فرنسيس يصلي من أجل الضحايا والمنقذين الذين يحاولون السيطرة على حرائق الغابات في كاليفورنيا، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا ودمرت آلاف المنازل.



وجاء في بيان أُرسل نيابة عن البابا إلى رئيس أساقفة لوس انجل,س خوسيه إتش جوميز " قداسة البابا فرنسيس يؤكد لك وللمتضررين من هذه المأساة تضامنه الروحي".



وعبر فرنسيس عن "تعازيه الحارة لأولئك الذين يعيشون ألم الفقد" وصلواته "من أجل القائمين على جهود الإغاثة من طواقم أجهزة الطوارئ" ومنح "بركاته للجميع تعبيرا عن المواساة والتقوي بالرب".

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