الجسم الإعلامي يودع الصحافي سائد أبو نبهان في قطاع غزة

ودَّع الجسم الإعلامي الصحافي الزميل سائد أبو نبهان، مراسل قناة الغد في في قطاع غزة، الذي قضى برصاص قناص إسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع ، ليرتفع إجمالي عدد الصحافين الذين قتلوا في غزة منذ بدء طوفان الأقصى إلى مئتين وثلاثة شهيد.



