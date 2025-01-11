زيلينسكي: أوكرانيا أسرت جنديين من كوريا الشمالية في كورسك

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أن الجيش الأوكراني أسر جنديين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية.



وقال زيلينسكي على منصة إكس: "كما هو الحال مع جميع أسرى الحرب، يتلقى هذان الجنديان الكوريان الشماليان العناية الطبية اللازمة".