المتحدث باسم حكومة السودان يعلن "تحرير" مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع

أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية السبت، أن الجيش السوداني "حرر" مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع.



وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر في بيان: "تمكنت القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرون من تحرير مدينة ود مدني".



وجاء تصريحه بعد أن أعلن الجيش السوداني أنه يتقدم "بثبات" في محور مدينة ود مدني.