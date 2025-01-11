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شولتس: احترام الحدود "ينطبق على جميع البلدان"
أخبار دولية
2025-01-11 | 09:35
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شولتس: احترام الحدود "ينطبق على جميع البلدان"
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى حماية مبدأ السيادة على الحدود، بعد أيام على رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية لضم جزيرة غرينلاند الدنماركية.
وقال شولتس متحدثا خلال مؤتمر لحزبه الاشتراكي الديموقراطي في برلين قبل أيام من تولي ترامب مهامه رسميا إن "مبدأ حرمة الحدود ينطبق على جميع البلدان، أكانت في الشرق أو في الغرب ... سواء كان الأمر يتعلق ببلد صغير أو ببلد كبير جدا وقوي جدا".
وأضاف أن "حرمة الحدود مبدأ محوري من القانون الدولي. لا يمكن النظر إلى أي بلد على أنه الفناء الخلفي لبلد آخر. يجب ألا تخشى أي دولة صغيرة الدول الكبيرة المجاورة لها. هذا في صلب ما نطلق عليه القيم الغربية".
وكان شولتس وجه تحذيرا مباشرا هذا الأسبوع إلى الملياردير الجمهوري بعد تهديداته بضم غرينلاند وقناة بنما.
وأعلن المستشار الألماني الأربعاء أن هذه المطامع التوسّعية تثير "نوعا من عدم الفهم" بين القادة الأوروبيين، وذلك بعد أن تحدث مع عدد منهم.
أخبار دولية
أولاف شولتس
الحدود
ترامب
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