بركان جبل إيبو في إندونيسيا يثور قاذفا الحمم الساخنة والدخان

أعلنت الوكالة الجيولوجية في اندونيسيا عن ثوران بركان في شرق البلاد مطلقا حمما بركانية ساخنة وعمودا من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات (3,1 ميل).



وانفجر بركان جبل إيبو في جزيرة هالماهيرا في إقليم شمال مالوكو الساعة 7,45 مساء بتوقيت وسط إندونيسيا (11,45 بتوقيت غرينتش)، وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء.



وقال رئيس الوكالة الجيولوجية محمد وافد في بيان: "رُصدت الحمم البركانية على بعد كيلومترين من مركز الثوران".



وأظهرت صور من مركز مراقبة البركان عمودا أحمر ساطعا من اللهب والدخان الكثيف الداكن يتصاعد عاليا فوق فوهته.



وما زالت حالة التعبئة للاستجابة لأضرار البركان في ثاني أعلى مستوياتها حاليا.