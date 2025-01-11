الجزائر ترفض اتهامات باريس بـ"التصعيد" وتندد بـ"حملة تضليل"

رفضت الجزائر اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد والإذلال" بعد منعها مؤثرا جزائريا رحلته باريس من دخول البلاد وإعادته إلى فرنسا، منددة بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.



وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر "لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، مؤكدة في المقابل أن "اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر".