احتجاجات تؤخر بدء مؤتمر لليمين المتطرف في شرق ألمانيا تمهيدا للانتخابات

بدأ مؤتمر حزب "البديل من أجل ألمانيا" التمهيدي للانتخابات التشريعية المقرّرة في 23 شباط والذي يعقد في مدينة ريزا في الشرق الألماني، متأخرا ساعتين عن موعده بسبب احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص وتخلّلتها هتافات رافضة "للنازيين".



بتأخير ساعتين عن الموعد المحدد للافتتاح، استهل الحزب اليميني المتطرف مؤتمره بمصادقة مندوبيه البالغ عددهم 600 على ترشيح زعيمة الحزب أليس فايدل لمنصب المستشار في الاستحقاق التشريعي الذي سينظّم الشهر المقبل.



وفي خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الأحد، سيصادق المندوبون أيضا على البرنامج الانتخابي للحزب، كما سيقرون خارطة طريق تتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فضلا عن اتّباع نهج صارم بشأن سياسة الهجرة.



ووفق تقديرات الشرطة تظاهر نحو ثمانية آلاف شخص أمام مركز المؤتمرات حيث يجتمع مندوبو "البديل من أجل ألمانيا".



ونزل المتظاهرون إلى الشوارع رغم البرد وأطلقوا هتافات مناهضة للحزب على غرار "لا للنازيين" على وقع الموسيقى.

