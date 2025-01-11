مقتل 4 من تنظيم الدولة الإسلامية بينهم قياديان شرق العراق

أعلن مسؤولون أمنيون اليوم، أن أربعة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، بينهم اثنان من كبار قادته، قُتلوا في غارة جوية نفذتها طائرات عراقية في جبال حمرين شرق العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي جهة رسمية مسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان إنه تم العثور على أربع جثث لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة التي نفذت فيها طائرات إف-16 العراقية الضربة أمس الجمعة.



وقال طالب الموسوي المسؤول في قوات الحشد الشعبي العراقية لرويترز إن من بين القتلى اثنين من كبار قادة التنظيم المتشدد في محافظة ديالى في شرق العراق.



لكن بيان خلية الإعلام الأمني قال إن القتلى بينهم قيادي "سيتم التعرف على هويته بعد إجراء عملية الفحص".



وقوات الحشد الشعبي مجموعة من الفصائل المسلحة تأسست في الأصل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وتم الاعتراف بها فيما بعد قوة أمنية رسمية.

