الدفاع المدني بغزة: استشهاد 12 فلسطينيا في غارتين اسرائيليتين

استشهد 12 فلسطينيا في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة وفق ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس.وقال محمود بصل: "نُقل 4 شهداء وعدد من الجرحى على إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية عصرا واستهدفت مجموعة من المواطنين في شارع النفق في حي الدرج وسط مدينة غزة".وفي وقت سابق أكد بصل أن "ثمانية شهداء بينهم طفلان وامرأتان" قتلوا إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة حلاوة في بلدة جباليا في شمال القطاع.وأضاف بصل أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بينهم 19 طفلا، لافتا إلى أن هذه المدرسة التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي عدة مرات، تؤوي "آلاف النازحين".وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ غارة على المدرسة السبت. وقال في بيان إن القوات الجوية الإسرائيلية: "نفذت ضربة دقيقة على الإرهابيين في مركز قيادة وسيطرة كان يستخدم سابقًا كمدرسة في جباليا".وقال إنه استهدف المبنى لأن "إرهابيي حماس استخدموا المدرسة للتخطيط وتنفيذ الهجمات".