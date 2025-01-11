زوجة أحد الأسرى في غزة توجه رسالة الى حماس

وجهت زوجة أحد الأسرى في غزة شارون كونيو، رسالة إلى حركة حماس.



وطالبت كونيو بنشر فيديو لزوجها للتأكد من أنَّه على قيد الحياة.

وفي وقت لاحق، ردت حماس على طلب الزوجة، حيث قالت في مقطع فيديو إن مصيره يعتمد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

