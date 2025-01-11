روسيا: سنواصل مشاريع النفط والغاز رغم العقوبات الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن موسكو ستواصل مشاريعها الضخمة في قطاعي النفط والغاز رغم العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.



وأكدت الوزارة أن تصرفات واشنطن ‭"‬العدائية" لن تمر من دون رد، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تعديل استراتيجية موسكو الاقتصادية الخارجية.



وقالت: "رغم الارتباك في البيت الأبيض ومكائد جماعات الضغط المعادية لروسيا في الغرب التي تحاول جر قطاع الطاقة العالمي إلى "الحرب الشاملة" التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا، فإن بلادنا كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا وموثوقا به في سوق الوقود العالمية".