مبعوث ترامب للشرق الأوسط يجتمع مع نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط اجتمع مع نتنياهو اليوم السبت، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال المكتب في بيان، إن نتنياهو أمر بعد الاجتماع بإرسال وفد يضم رئيس جهاز الموساد إلى قطر من أجل "دفع" المحادثات الرامية إلى إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع.وأشار مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.