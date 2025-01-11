أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يجتمع مع نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-01-11 | 13:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يجتمع مع نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط اجتمع مع نتنياهو اليوم السبت، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان، إن نتنياهو أمر بعد الاجتماع بإرسال وفد يضم رئيس جهاز الموساد إلى قطر من أجل "دفع" المحادثات الرامية إلى إعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع.
وأشار مسؤول إسرائيلي في وقت سابق إلى إحراز بعض التقدم في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تجري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق في غزة.
أخبار دولية
ترامب
للشرق
الأوسط
يجتمع
نتنياهو
إطلاق
النار
التالي
تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في جنوب الولايات المتحدة
وزارة النقل: الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-26
البيت الأبيض: المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط سيزور السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان
أخبار دولية
2024-11-26
البيت الأبيض: المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط سيزور السعودية لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-11-25
البيت الأبيض: المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك يزور السعودية غدا الثلاثاء لبحث استخدام وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان عاملا مساعدا في اتفاق مماثل في غزة
آخر الأخبار
2024-11-25
البيت الأبيض: المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك يزور السعودية غدا الثلاثاء لبحث استخدام وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان عاملا مساعدا في اتفاق مماثل في غزة
0
آخر الأخبار
08:11
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيجتمع مع نتنياهو اليوم
آخر الأخبار
08:11
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيجتمع مع نتنياهو اليوم
0
آخر الأخبار
2025-01-10
مصدر مطلع لرويترز: مبعوث ترامب للشرق الأوسط التقى برئيس وزراء قطر الجمعة لبحث هدنة غزة ومفاوضات الرهائن
آخر الأخبار
2025-01-10
مصدر مطلع لرويترز: مبعوث ترامب للشرق الأوسط التقى برئيس وزراء قطر الجمعة لبحث هدنة غزة ومفاوضات الرهائن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
15:28
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال قطاع غزة
أخبار دولية
15:28
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال قطاع غزة
0
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
0
أخبار دولية
15:00
أسعد الشيباني يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا
أخبار دولية
15:00
أسعد الشيباني يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:38
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين أدت إلى إصابة شخصين بجروح
آخر الأخبار
10:38
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين أدت إلى إصابة شخصين بجروح
0
أخبار دولية
04:55
إدانة محامي ترامب الشخصي السابق من جديد بقضية تشهير
أخبار دولية
04:55
إدانة محامي ترامب الشخصي السابق من جديد بقضية تشهير
0
أمن وقضاء
07:38
توقيف شاحنة محمّلة بحاويات وخزانات حديدية تستخدم لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
07:38
توقيف شاحنة محمّلة بحاويات وخزانات حديدية تستخدم لتصنيع المخدرات
0
آخر الأخبار
04:26
خواجة للـ LBCI: على مجلس القضاء بكامله ان يتابع قضية المرفأ ويجب معرفة كيف دخلت الباخرة
آخر الأخبار
04:26
خواجة للـ LBCI: على مجلس القضاء بكامله ان يتابع قضية المرفأ ويجب معرفة كيف دخلت الباخرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خسائر بنحو 20 مليار دولار في قطاع التأمين وسط أضرار حرائق لوس أنجلوس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خسائر بنحو 20 مليار دولار في قطاع التأمين وسط أضرار حرائق لوس أنجلوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه أبرز الاصلاحات الإقتصادية المطلوبة من العهد الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه أبرز الاصلاحات الإقتصادية المطلوبة من العهد الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التهريب على الحدود الشمالية مع سوريا: "خلونا نستفيد"
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التهريب على الحدود الشمالية مع سوريا: "خلونا نستفيد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الدمار يفوق الخيال في راميا وطير حرفا... والجيش اللبناني يسترد 30% من الأراضي المحتلة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الدمار يفوق الخيال في راميا وطير حرفا... والجيش اللبناني يسترد 30% من الأراضي المحتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ميقاتي في سوريا... وهذا ما قاله أحمد الشرع للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ميقاتي في سوريا... وهذا ما قاله أحمد الشرع للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإقتصاد اللبناني بين الطموحات والإخفاقات من سركيس إلى عون
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإقتصاد اللبناني بين الطموحات والإخفاقات من سركيس إلى عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:13
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:13
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
2
فنّ
05:15
عبد المنعم عمايري يتعرّض للضرب في سوريا أمام ابنته... والأخيرة ترفع الصوت: "بلد حرة؟!" (صور)
فنّ
05:15
عبد المنعم عمايري يتعرّض للضرب في سوريا أمام ابنته... والأخيرة ترفع الصوت: "بلد حرة؟!" (صور)
3
حال الطقس
01:46
منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ
حال الطقس
01:46
منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ
4
خبر عاجل
12:39
منيمنة: أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة
خبر عاجل
12:39
منيمنة: أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة
5
أخبار دولية
05:13
المخابرات السورية تقول إنها أحبطت محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مقام السيدة زينب في دمشق (صور)
أخبار دولية
05:13
المخابرات السورية تقول إنها أحبطت محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مقام السيدة زينب في دمشق (صور)
6
أخبار لبنان
05:24
الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية
أخبار لبنان
05:24
الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية
7
خبر عاجل
07:23
الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها
خبر عاجل
07:23
الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها
8
خبر عاجل
15:01
نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
خبر عاجل
15:01
نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More