فرنسا تسلم الجيش التشادي قاعدة عسكرية ثانية في إطار انسحابها

سلمت فرنسا قاعدة عسكرية ثانية إلى تشاد خلال حفل أقيم السبت في أبيشي (شرق) في إطار القرار الذي اتخذته نجامينا في تشرين الثاني بإنهاء الاتفاقات العسكرية الثنائية.



وقال وزير الجيوش التشادي إسحاق مالو جاموس في خلال التسليم الرسمي للقاعدة الجوية: "اليوم، 11 كانون الثاني 2025، يصادف تسليم قاعدة أبيشي".



وأضاف أنها "مرحلة مهمة نحو الانسحاب النهائي والكامل لهذا الجيش من بلادنا".



من جهته، قال مسؤول بالقوات الفرنسية في منطقة الساحل إن 90 من أصل 120 جنديا في المنطقة غادروا إلى نجامينا السبت وانطلقت أول قافلة من المعدات إلى ميناء دوالا مساء الجمعة.



وأضاف المصدر نفسه أن الجنود كانوا يساعدون الجيش التشادي في المهام الأمنية، ولكن أيضا في تدريب وتقديم الرعاية للسكان.



