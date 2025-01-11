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إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل

أخبار دولية
2025-01-11 | 14:30
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إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل
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إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل

أعلنت الصومال وإثيوبيا نيّتهما إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لأديس أبابا.
     
وجاء في بيان مشترك أن محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد "اتفقا على إعادة تفعيل الروابط الثنائية وتعزيزها من خلال علاقات دبلوماسية كاملة في عاصمة كلّ من البلدين". 

وكان السفير الإثيوبي في مقديشو قد طرد في نيسان الماضي في أعقاب اتفاق بحري مثير للجدل أبرمه بلاده مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

أخبار دولية

الصومال

إثيوبيا

العلاقات الدبلوماسية

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