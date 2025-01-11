بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربرا ليف أن رفع العقوبات عن سوريا قرار تتخذه الإدارة الأميركية الجديدة.وحذرت ليف في مقابلة لها مع تلفزيون الشرق، من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا، معتبرة أن سوريا تعيش مرحلة هشَّة.