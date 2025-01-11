الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من عناصره تتراوح أعمارهم بين 19 و37 عاما في خلال مواجهات في شمال قطاع غزة حيث يخوض حربا مستمرة منذ أكثر من 15 شهرا مع حركة حماس الفلسطينية.



ويرتفع بذلك عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع الفلسطيني إلى 403 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول 2023.