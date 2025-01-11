قائد قوات الدعم السريع يؤكد "خسارة" مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة

أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية أن قواته "خسرت مدينة ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة السبت إثر هجوم للجيش.



وتعهد محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" في كلمة صوتية موجهة إلى مقاتليه والشعب السوداني بـ"استرداد" كامل المدينة الواقعة في وسط السودان والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ كانون الأولر 2023.



وأضاف دقلو في كلمته: "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".