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روسيا تعلن سيطرتها على قرية قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2025-01-11 | 17:31
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روسيا تعلن سيطرتها على قرية قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا
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روسيا تعلن سيطرتها على قرية قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش سيطر على قرية شيفشينكو القريبة من مدينة بوكروفسك الحيوية، وهي هدف رئيسي لروسيا في تقدمها عبر منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير إن "التحرك الحاسم" لقواتها أدّى إلى السيطرة على شيفشينكو التي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غربي بوكروفسك.

وذكرت أن القوات الروسية شنت هجمات بمقاتلات وطائرات مسيرة وصواريخ على مطارات عسكرية الأوكرانية ومرافق بنية تحتية للطاقة تخدم الجيش.

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن الهجمات.

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