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o
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المكسيك ترسل تعزيزات للمساعدة بمكافحة الحرائق في لوس أنجليس
أخبار دولية
2025-01-11 | 17:51
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المكسيك ترسل تعزيزات للمساعدة بمكافحة الحرائق في لوس أنجليس
أعلنت المكسيك إرسال تعزيزات لمكافحة الحرائق المتعددة التي تشهدها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا القريبة من الحدود بين البلدين، وهي منطقة من الولايات المتحدة يعيش فيها كثير من المكسيكيين.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في الصباح الباكر أن "مجموعة مساعدة إنسانية ستغادر إلى لوس أنجليس في كاليفورنيا".
وأضافت: "نحن بلد الكرم والتضامن"، ناشرة على منصة إكس صورة طائرتي شحن على مدرج مطار.
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