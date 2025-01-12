سلطات لوس أنجليس تحذّر السكان من الخروج من منازلهم بسبب السحب السامة

حذّرت السلطات الصحية في لوس أنجليس، السكان من المخاطر الصحية الناجمة من دخان حرائق الغابات الواسعة، التي دمرت مساحات شاسعة من المدينة الواقعة في كاليفورنيا وحضتهم على ملازمة منازلهم.



وتجتاح حرائق هائلة ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة وتنبعث منها سحب سامة في الهواء.



وقال أنيش ماهاجان من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس في مؤتمر صحافيّ: "نحن جميعا نواجه دخان حرائق الغابات وهو مزيج من الجسيمات الصغيرة والغازات وأبخرة الماء."



وأضاف: "إنها جسيمات صغيرة تدخل إلى الأنف والحلق وتسبب التهاب الحلق والصداع".



وأوضح أنّه "في المناطق التي يكون فيها الدخان مرئيًا أو تكون هناك رائحة دخان، وحتى في الأماكن التي لا يمكنكم رؤية (الدخان) فيها، نحن نعلم أن جودة الهواء رديئة، لذا يجب عليكم الحد من تعرضكم للهواء الطلق قدر الإمكان".