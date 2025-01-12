بايدن يجري مكالمة ثلاثية مع زعيمي اليابان والفيليبين

يجري الرئيس الأميركيّ جو بايدن مكالمة هاتفية ثلاثية مع رئيس الوزراء اليابانيّ شيغيرو إيشيبا والرئيس الفيليبينيّ فرديناند ماركوس، في وقت باكر الاثنين، حسبما أعلن المتحدث باسم ماركوس.



وقال المتحدث سيزار شافيز، في بيان، إنّ المكالمة كان مفترضًا أن تُجرى الأحد، لكنّها أرجئت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجليس.



ويُتوقع أن يناقش القادة الثلاثة التقدم المحرز في مجال التعاون المتبادل والمسائل الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة.



وقد عززت الدول الثلاث التعاون الأمني في ما بينها بهدف صد جهود الصين للسيطرة على معظم بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



وكان بايدن ألغى في وقت سابق رحلة إلى إيطاليا للتركيز على الاستجابة الفدرالية لحرائق الغابات في كاليفورنيا.



وتنتهي ولايته في 20 كانون الثاني على أن يتسلم دونالد ترامب السلطة خلفًا له.