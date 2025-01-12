الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد أنّ أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين

أسرت أوكرانيا جنديَّيْن كوريين شماليين، في منطقة كورسك الروسية، وفق ما أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية.



وقالت إنّها شاركت في استجوابهما إلى جانب الأجهزة الأوكرانية.



كما قالت الاستخبارات الوطنية في بيان، إنّ جهازها "أكّد من خلال تعاون في الوقت الحقيقي مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنّ الجيش الأوكرانيّ أسر جنديَّيْن كوريين شماليين في 9 كانون الثاني، في ساحة المعركة بكورسك في روسيا."



واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حربها في أوكرانيا.