انفجار في محطة للغاز وخران لتخزين الغاز في اليمن

قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب 50 في انفجار، في محطة للغاز وخران لتخزين الغاز في محافظة البيضاء، في اليمن، وفق ما أكّد مصدر طبيّ ومسؤول محليّ لرويترز.