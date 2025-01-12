وقود تسرب من ناقلتي نفط روسيتين وصل إلى ساحل زابوريجيا الأوكرانية المحتلة

تسرّب وقود من ناقلتي نفط روسيتين غرقتا، في منتصف كانون الأول، في مضيق كيرتش، إلى بحر آزوف ووصل إلى ساحل منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا جزئيًا، وفق ما أعلن الحاكم الإقليميّ، الذي عينته موسكو.



وجنحت ناقلتا نفط قديمتان، في 15 كانون الأول، خلال عاصفة في هذا المضيق الواقع بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها، ما تسبب في تلوث هائل.



وقال حاكم منطقة زابوريجيا المحتلة الموالي لروسيا، يفغيني باليتسكي، على تلغرام: "رصِد وقود على ساحل (بحر) آزوف."



وأوضح أنّ بقعة يبلغ طولها أكثر من 14 كيلومترًا تحوي "جزيئات من أجزاء صلبة من النفط" رُصِدت على طول شريط طويل من الأرض قبالة ساحل مدينة بيرديانسك الساحلية.



ولفت إلى أنّ بقعة أخرى أصغر بكثير، تقع أكثر إلى الشرق، رُصِدت أيضًا.



وكانت السفينتان تحملان أكثر من 9000 طن من المازوت.