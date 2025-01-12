أدرعي إلى سكان غزة: للانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية

#عاجل ‼️ الى سكان قطاع غزة المتواجدين في البلوك 662 (منطقة النصيرات) هذا تحذير مسبق قبل هجوم!

⭕️تطلق المنظمات الإرهابية مرة أخرى القذائف الصاروخية من هذه المنطقة المحددة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي.

⭕️من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية pic.twitter.com/3y0quYAOyZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 12, 2025

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إلى سكان قطاع غزة، في البلوك 662 (منطقة النصيرات) تحذيرًا مسبقًا قبل هجوم.وكتي عبر اكس:"تطلق منظمات مرة أخرى القذائف الصاروخية من هذه المنطقة المحددة التي حُذّرت عدة مرات في الماضي."ودعاهم إلى الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية.