الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها روسيا

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 60 من أصل 94 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.



وقالت إنّ 34 طائرة مسيرة "فقدت"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا لوسائل الحرب الإلكترونية لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية.