مؤتمر إقليمي بشأن سوريا في الرياض بمشاركة غربية وعربية

يستعد عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية وعربية للقاء وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد في أول اجتماع إقليمي من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الفائت.



ووصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى الرياض مساء أمس السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. كما وصل وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق إلى الرياض قبل اجتماع اليوم الأحد بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.



يأتي الاجتماع، الذي من المتوقع أن يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.