ستة قتلى في حريق شب في مطعم تشيكيّ

قضى ستة أشخاص، في حريق اندلع، في مطعم، في شمال غرب تشيكيا، فيما أصيب ثمانية آخرون على ما أفادت فرق الإنقاذ.



وقال جهاز الإطفاء عبر منصة اكس: "انتشر الحريق بسرعة فائقة بعد سقوط جهاز تدفئة يعمل بالغاز، على الأرجح".



ووقع الحريق في مطعم في مدينة موست على بعد حوالى 70 كيلومترًا شمال غرب العاصمة براغ.



واندلع الحريق عند الساعة 22,17 بتوقيت غرينتش مساء السبت وتمت السيطرة عليه بحلول منتصف الليل، على ما أفاد جهاز الإطفاء.



وأضاف "رغم كل الجهود، كانت للحريق تداعيات مأسوية على ستة أشخاص."



وأصيب ثمانية أشخاص خلال الحريق، إصابة ستة منهم خطرة. ونقل المصابون إلى مستشفيات في براغ وموست وأوستي ناد لابيم عاصمة المنطقة.



وكتب وزير الداخلية فيت راكوسان عبر منصة اكس أن فرق الإطفاء أجلت نحو 30 شخصًا من المطعم ومن مبنى سكني مجاور.