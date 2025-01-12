الفيليبين تنشر سفينة للتصدي للدوريات الصينية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الفيليبين الأحد عن نشر سفينة لخفر السواحل لمواجهة سفن الدورية الصينية التي تحاول، بحسب مانيلا، "تغيير الوضع القائم" في بحر الصين الجنوبي.



وكشف الناطق باسم خفر السواحل الفيليبينيين جاي تارييلا أن سفن الدورية الصينية اقتربت هذه السنة لمسافة 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) من كبرى الجزر الفيليبينة لوزون.



وقال في بيان إن "هدفها هو جعل هذه الممارسات سائدة. وإذا ما مرّت هذه الأفعال مرور الكرام ولم تلق اعتراضا، فستتيح لها تغيير الوضع القائم".



وأعلن تارييلا للصحافيين أن مانيلا نشرت سفينة لخفر السواحل في المنطقة للتصدّي لسفن الدورية الصينية "غير الشرعية".



وأشار إلى أن هذا التدبير يهدف إلى ضمان عدم تحوّل الدوريات الصينية إلى "ممارسات سائدة وعدم إتيان هذا السلوك الترهيبي بنتائج".



وكشف تارييلا أن خفر السواحل الصينيين أرسلوا ثلاث سفن من قاعدتي غوانغدونغ وهاينان إلى المياه الإقليمية الفيليبينية بين 30 كانون الأول و11 كانون الثاني.