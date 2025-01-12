ملالا يوسفزاي: إسرائيل قضت على المنظومة التعليمية برمّتها في غزة

أكّدت الناشطة الباكستانية الحائزة نوبل السلام ملالا يوسفزاي أنّها ستستمرّ في التنديد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة، خلال قِمّة للدول المسلمة في باكستان عن تعليم الفتيات.



وقالت الشابة التي تدافع عن حقّ الفتيات في التعلّم خلال كلمة ألقتها في القمّة إنّ "إسرائيل قضت على المنظومة التعليمية برمّتها في غزة".



وأشارت إلى "أنهم قصفوا كلّ الجامعات ودمّروا أكثر من 90 % من المدارس وهاجموا المدنيين المحتمين في المباني المدرسية عشوائيا".



وأكّدت "سوف أستمرّ في التنديد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان".



وقد أصيبت يوسفزاي برصاص أطلقه عناصر باكستانيون متشددون عندما كانت في الخامسة عشرة من العمر بسبب مناصرتها الحقّ في التعليم.



وقالت ملالا يوسفزاي إنّ "الأطفال الفلسطينيين خسروا أرواحهم ومستقبلهم. وكيف لفتاة فلسطينية أن تحصل على المستقبل التي تستحقّه إن قُصفت مدرستها وقُتلت عائلتها".