مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)

تستمر الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس منذ أيام عدة، والتي امتدت السبت إلى مناطق كانت بمنأى من النيران، وتواصل المنطقة إحصاء الضحايا مع ارتفاع عدد القتلى مساء السبت إلى 16 قتيلا.