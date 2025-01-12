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مسؤولة السياسة الخارجية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا

أخبار دولية
2025-01-12 | 05:24
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مسؤولة السياسة الخارجية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا
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مسؤولة السياسة الخارجية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون رفع العقوبات عن سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل في نهاية الشهر لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.

وقالت كالاس لصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا "نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".

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