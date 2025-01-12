وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على قريتي يانتارني وكالينوف في شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على قريتي يانتارني، في منطقة دونيتسك وكالينوف، في منطقة خاركيف، في شرق أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الروسية.



وقالت الوزارة إنّ على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية نفّذت القوات الروسية غارات استهدفت مطارات عسكرية أوكرانية وأفرادًا ومركبات في 139 موقعًا باستخدام القوات الجوية وطائرات مسيرة وصواريخ وقذائف مدفعية.