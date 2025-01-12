إيران تجري تدريبات عسكرية قرب منشأتين نوويتين في وسط البلاد وغربها

أجرت إيران تدريبات عسكرية بالقرب من منشآت نووية في غرب البلاد ووسطها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).



وتجري هذه التدريبات في إطار المناورات التي أُطلق عليها اسم "اقتدار" والتي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتى منتصف آذار بمشاركة الجيش والحرس الثوري.



وتأتي هذه الأنشطة العسكرية وسط تصاعد التوترات في شأن البرنامج النووي الإيراني قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.



وأعلن الحرس الثوريّ الثلاثاء بدء تدريبات قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.



وذكرت الوكالة الأحد "انطلقت صباح اليوم المناورات المشتركة لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني في المناطق الغربية والشمالية الايرانية في فوردو (وسط) وخنداب (غرب)" حيث يقع مفاعل أراك.



وتعد منشأة فوردو المحصنة الواقعة في الجبال القريبة من مدينة قم، من أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.



وأشارت الوكالة إلى أن التدريبات تشمل وحدات صاروخية ورادارية ووحدات حرب إلكترونية وتحكم بالمعلومات وتعرف إلكتروني وأنظمة دفاع جوي بهدف "التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباراتي وتحقيق القدرة على اكتشاف الاهداف المستهدفة في الوقت المناسب".