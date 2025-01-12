وكالة إيران بالعربية: عودة المواطن علي أكبر أبو طالب أصفهاني إلى طهران

أعلنت وكالة إيران بالعربية، عودة المواطن الإيرانيّ علي أكبر أبو طالب أصفهاني إلى طهران، صباح اليوم عبر مطار الإمام الخميني، بعد أن نقلته وزارة الخارجية الإيرانية من ريف دمشق، حيث كان يقيم في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.



وكان أبو طالب أصفهاني قد ظهر في الأسبوع الماضي في فيديو مصور من ريف دمشق وهو في مشادة كلامية مع أحد إعلاميي هيئة تحرير الشام.