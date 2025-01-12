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ضربة جوية للجيش تقتل 15 مدنيا في بورما

أخبار دولية
2025-01-12 | 08:03
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ضربة جوية للجيش تقتل 15 مدنيا في بورما
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ضربة جوية للجيش تقتل 15 مدنيا في بورما

أسفرت ضربة جويّة للجيش البورمي على سوق في ولاية كاشين في شمال البلاد عن مقتل 15 شخصا وإصابة 10 آخرين، وفق ما أفادت مجموعة المتمرّدين التي تسيطر على المنطقة.

ووقع الهجوم حوالى الساعة 11,00 السبت واستهدف سوقا في منطقة تجري فيها عمليات تنقيب عن الذهب، بحسب ما قال الكولونيل ناو بو الناطق باسم متمرّدي جيش استقلال كاشين لوكالة فرانس برس.

وأكد أن "كلّ الذين قتلوا كانوا من المدنيين، من بينهم منقبّون عن الذهب وتجّار محليون".

وأفاد الكولونيل ناو بو بأن الهجوم وقع في منطقة منجمية من كانتون تاناينغ في غرب الولاية.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل الإعلام المحلية حفرة كبيرة حولها حطام متناثر. وكشف أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس أن ثلاثة من الجرحى توفّوا أيضا.

ويسيطر جيش استقلال كاشين على أجزاء واسعة من الولاية ذات الغالبية المسيحية التي تضمّ أكبر مناجم حجر اليشم في العالم.

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