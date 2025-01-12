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وزير الخارجية السعودي يدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا

أخبار دولية
2025-01-12 | 09:24
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وزير الخارجية السعودي يدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا
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وزير الخارجية السعودي يدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد إلى رفع العقوبات على سوريا، بعد اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.
     
وقال الوزير "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا " محذرا بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".
     

أخبار دولية

الخارجية

السعودي

العقوبات

الدولية

سوريا

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