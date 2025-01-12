وزير إيطالي يطلب إلغاء اعتقال رجل الأعمال الإيراني المحتجز عابديني

أعلنت وزارة العدل الإيطالية اليوم الأحد أن الوزير كارلو نورديو قدم طلبا لإلغاء اعتقال رجل أعمال إيراني محتجز في ميلانو تطلب الولايات المتحدة تسلمه للاشتباه في تورطه في ضربة بطائرة مسيرة استهدفت قوات لها.



وأُلقي القبض على محمد عابديني في ميلانو الشهر الماضي بموجب مذكرة أمريكية لاتهامات بتوريده أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم عام 2024 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن.



ونفت إيران ضلوعها في الهجوم، ورفضت الاتهامات بأنها سجنت الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا في طهران للضغط على روما للإفراج عن عابديني. وأُفرج عن سالا يوم الأربعاء وعادت إلى إيطاليا.



وجاء في بيان لوزارة العدل "قدم الوزير نورديو طلبا إلى محكمة استئناف ميلانو لإلغاء اعتقال المواطن الإيراني عابديني نجف آبادي محمد".



ويلزم القانون الإيطالي المحاكم بتنفيذ طلب الوزير.



وأوضح نورديو في بيانه أن الشروط القانونية غير متوافرة لتسليم عابديني لأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون في إيطاليا والولايات المتحدة.



وأضاف في البيان أن انتهاكات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا تتوافق مع السلوك الذي يمكن اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي. وتابع قائلا إنه لا يوجد دليل يساند الاتهامات الأخرى بدعم منظمة إرهابية.





