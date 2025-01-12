سوليفان: بايدن سيتحدث على الأرجح مع نتنياهو وصفقة الرهائن "قريبة جدا"

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث على الأرجح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمد القريب.



وجاء ذلك بينما يسابق مسؤولون أميركيون الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قبل أن يغادر بايدن منصبه في 20 كانون الثاني.



وأكد سوليفان في حديث لشبكة (سي.إن.إن)، أن الأطراف المعنية باتت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين هناك، وعددهم 98.



وكشف سوليفان أن بايدن يتابع بصفة يومية مستجدات المحادثات في الدوحة حيث قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون يوم الخميس إن بعض التقدم تحقق في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال: "لا نزال مصممين على استغلال كل يوم متبق لنا في السلطة لإنجاز هذه المهمة"، مضيفا أن بايدن "من المرجح، في الأمد القريب، أن يتواصل مع رئيس الوزراء نتنياهو، ونحن لا نستبعد هذا الأمر بأي حال من الأحوال".



ورأى أنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرة بايدن لمنصبه لكن من الممكن أيضا أن "تظل حماس، على وجه الخصوص، متعنتة".