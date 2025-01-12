مديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة: الجيش الأميركي مستعد لاحتواء حرائق لوس أنجلوس

أعلنت مديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة ديان كريسويل اليوم، أن قوات الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد للانتشار من أجل احتواء حرائق غابات تجتاح مدينة لوس أنجلوس منذ الأسبوع الماضي.



وقالت كريسويل في مقابلة مع‭ ‬شبكة (إيه.بي.سي) إن الوكالة لديها التمويل اللازم لدعم جهود التصدي لحرائق الغابات.