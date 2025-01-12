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اتصال بين بايدن ونتنياهو... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2025-01-12 | 13:08
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اتصال بين بايدن ونتنياهو... وهذا ما جرى بحثه
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الأحد، وأطلعه على التقدم المحرز في المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "بحث رئيس الوزراء مع الرئيس الأميركي التقدم المحرز في المفاوضات للإفراج عن رهائننا وأطلعه على التفويض الذي منحه لفريق التفاوض في الدوحة، بهدف الدفع قدما نحو الإفراج عن الرهائن".
أخبار دولية
نتنياهو
بايدن
الرهائن
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