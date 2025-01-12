طهران تؤكد عودة إيراني كان معتقلا في إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد، أن المواطن الإيراني الذي أوقف في إيطاليا في كانون الأول بناء على طلب الولايات المتحدة، عاد إلى بلاده بعد إشارة روما إلى أنها تسعى إلى إلغاء مذكرة اعتقاله وتسليمه.



وقالت الوزارة في بيان: "أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الإفراج عن المواطن الإيراني محمد عابديني نجف آبادي المحتجز في إيطاليا وعودته إلى وطنه".