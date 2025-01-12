12 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب بانفجار محطة للغاز في وسط اليمن



قُتل 12 شخصا وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح بانفجار في خزانات محطة تعبئة غاز منزلي في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين بوسط اليمن السبت، بحسب ما أفاد مسؤولان محليان وكالة فرانس برس الأحد.



وقال مدير قطاع الإعلام الحكومي في البيضاء عارف الغمري لفرانس برس إن "12 شخصا من أبناء البيضاء لقوا مصرعهم، والمصابين أكثر من 100" في انفجار خزانات في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في مديرية الزاهر.



وأفاد مسؤول محلي حكومي آخر بأن "محطة تعبئة الغاز انفجرت أثناء تواجد العملاء فيها"، لافتا إلى أن "وجود المحطة في سوق شعبية أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا".



وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لم يتسن لفرانس برس التأكد من صحتها، تظهر ألسنة نيران تأتي على عشرات السيارات المتواجدة في محيط المحطة.

