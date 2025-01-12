أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
أخبار دولية
2025-01-12 | 15:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية الأحد أن انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة آخرين في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).
ولقي ستة أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينغا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة وحيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة.
وبين الضحايا طفل يبلغ ثماني سنوات عثر عليه رجال الإطفاء تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.
وفي جزء آخر من المدينة، عُثر على جثتين ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص مفقودين.
كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.
ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا"، ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة".
أخبار دولية
قتلى
انزلاقات أرضية
البرازيل
التالي
ستة قتلى في حريق شب في مطعم تشيكيّ
مؤتمر إقليمي بشأن سوريا في الرياض بمشاركة غربية وعربية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-21
عشرات القتلى في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
أخبار دولية
2024-12-21
عشرات القتلى في اصطدام حافلة للركاب بشاحنة في جنوب شرق البرازيل
0
أخبار دولية
03:34
ستة قتلى في حريق شب في مطعم تشيكيّ
أخبار دولية
03:34
ستة قتلى في حريق شب في مطعم تشيكيّ
0
أخبار دولية
2025-01-10
ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى
أخبار دولية
2025-01-10
ارتفاع محصلة الحرائق في لوس أنجليس إلى عشرة قتلى
0
أخبار دولية
2025-01-07
عشرات القتلى من جراء زلزال في منطقة التيبت بالصين
أخبار دولية
2025-01-07
عشرات القتلى من جراء زلزال في منطقة التيبت بالصين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:18
البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان
أخبار دولية
16:18
البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان
0
أخبار دولية
14:52
زيلينسكي يبدي "استعداده" لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب كوريين شماليين
أخبار دولية
14:52
زيلينسكي يبدي "استعداده" لتسليم بيونغ يانغ أسيري حرب كوريين شماليين
0
أخبار دولية
14:28
12 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب بانفجار محطة للغاز في وسط اليمن
أخبار دولية
14:28
12 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب بانفجار محطة للغاز في وسط اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:48
ترامب ينتقد "عدم كفاءة" مسؤولي ولاية كاليفورنيا بعد حرائق لوس انجلوس
أخبار دولية
08:48
ترامب ينتقد "عدم كفاءة" مسؤولي ولاية كاليفورنيا بعد حرائق لوس انجلوس
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-11
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-11
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
0
آخر الأخبار
12:30
فريد هيكل الخازن بعد اجتماع للتكتل الوطني المستقل: نحن في اطار مشارورات مكثفة بالنسبة لرئاسة الحكومة وسنختار إسما يريح رئيس الجمهورية
آخر الأخبار
12:30
فريد هيكل الخازن بعد اجتماع للتكتل الوطني المستقل: نحن في اطار مشارورات مكثفة بالنسبة لرئاسة الحكومة وسنختار إسما يريح رئيس الجمهورية
0
أخبار دولية
06:46
الأردن يوقع اتفاقًا ضخمًا مع ائتلاف فرنسيّ لتحلية مياه خليج العقبة
أخبار دولية
06:46
الأردن يوقع اتفاقًا ضخمًا مع ائتلاف فرنسيّ لتحلية مياه خليج العقبة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إسرائيل تنسحب ببطء وتفتك بالقطاع الزراعي لسنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
تقارير نشرة الاخبار
16:10
عشية الاستشارات النيابية... هكذا ستتوزّع تسميات النواب
0
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
آخر الأخبار
15:44
غارة جديدة تستهدف المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ورومين (فيديوهات)
0
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
آخر الأخبار
15:36
غارات إسرائيلية متتالية على بلدة حومين الفوقا (صورة وفيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في دبي... رحلة تمتد لـ25 دقيقة من الخوف والإثارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هادي حبيب يواصل كتابة التاريخ ويحقق الفوز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المحروقات من لبنان الى سوريا... فرصة للتوريد شرعيا
تقارير نشرة الاخبار
13:35
المحروقات من لبنان الى سوريا... فرصة للتوريد شرعيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:36
معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته
خبر عاجل
05:36
معلومات للـLBCI: نواف سلام أبلغ عددًًا من النواب مساء الأمس انه مستعد لتولي رئاسة الحكومة اذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته
2
خبر عاجل
05:08
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
خبر عاجل
05:08
بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني
3
آخر الأخبار
06:26
معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد
آخر الأخبار
06:26
معلومات للـLBCI: النائب ميشال المر استقل عن التكتل الوطني المستقل بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي وسيذهب الى الاستشارات النيابية الملزمة منفردا في اتجاه تسمية تؤكد على دعمه للعهد
4
أخبار دولية
04:45
مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)
أخبار دولية
04:45
مشاهد مرعبة من الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس (صور)
5
خبر عاجل
13:00
مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام
خبر عاجل
13:00
مصادر للـLBCI: النائب ابراهيم منيمنة يؤكد التزامه بسحب ترشيحه في حال توسعت مروحة التوافق على نواف سلام
6
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
خبر عاجل
15:08
تكتل "التوافق الوطني" يسمّي نجيب ميقاتي غداً في الاستشارات الملزمة
7
أخبار دولية
10:26
بيان الرياض: مطالبة الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا
أخبار دولية
10:26
بيان الرياض: مطالبة الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا
8
أخبار لبنان
11:28
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
11:28
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More