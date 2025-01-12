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سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

أخبار دولية
2025-01-12 | 15:33
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سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل
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سبعة قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية الأحد أن انزلاقات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفقدان أربعة آخرين في ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق).
     
ولقي ستة أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينغا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة وحيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة. 
     
وبين الضحايا طفل يبلغ ثماني سنوات عثر عليه رجال الإطفاء تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.
     
وفي جزء آخر من المدينة، عُثر على جثتين ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص مفقودين.
     
كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة. 
     
ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة "تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا"، ووضع في تصرّف البلدية "كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة".

أخبار دولية

قتلى

انزلاقات أرضية

البرازيل

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