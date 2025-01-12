البيت الأبيض: بايدن تحدث إلى عائلات 3 أميركيين محتجزين في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث الأحد إلى عائلات ثلاثة أميركيين تحتجزهم حركة طالبان في أفغانستان منذ عام 2022، وأكد التزامه بإعادة الأميركيين المحتجزين ظلما في الخارج.



وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن إدارة بايدن تتفاوض مع طالبان منذ تموز تقريبا بخصوص اقتراح أميركي لتبادل الأميركيين الثلاثة، رايان كوربيت وجورج غليزمان ومحمود حبيبي، بمحمد رحيم الأفغاني المحتجز في غوانتانامو.



وأُلقي القبض على كوربيت وحبيبي في واقعتين منفصلتين في آب 2022 بعد عام من سيطرة طالبان على كابول وسط انسحاب فوضوي للقوات الأميركية. واحتجزت السلطات غليزمان في وقت لاحق من العام ذاته في أثناء زيارته لأفغانستان بغرض السياحة.