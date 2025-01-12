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وزير العدل الفرنسي يريد "إلغاء" اتفاق يتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى بلاده بلا تأشيرة
أخبار دولية
2025-01-12 | 17:17
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وزير العدل الفرنسي يريد "إلغاء" اتفاق يتيح للنخبة الجزائرية السفر إلى بلاده بلا تأشيرة
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان رغبته في "إلغاء" الاتفاق الحكومي الفرنسي الجزائري المبرم عام 2013 الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا بلا تأشيرة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.
وأوضح دارمانان على قناة "إل سي إي" أن "هناك اتفاقا يعود لعام 2013 وهو اتفاق حكومي يسمح لمن يحملون جوازات سفر رسمية، جوازات سفر دبلوماسية جزائرية - هناك الآلاف منهم - بالمجيء إلى فرنسا من دون تأشيرة ليتمكنوا من التنقل بحرية".
وأضاف: "يبدو لي أن المساس بالزعماء (...) أكثر ذكاءً وفعالية ويمكن القيام به بسرعة كبيرة"، داعيا إلى "إلغاء هذه التسهيلات".
وأشار دارمانان إلى أن هذا "الإجراء الانتقامي" لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بفرنسا.
وكانت العلاقات بين البلدين، المضطربة أصلا، قد توترت في الأيام الأخيرة بعد أن أوقفت فرنسا المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" والبالغ 59 عاما الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته، لاتهامه بـ"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر"، وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر. لكنه أعيد في مساء اليوم نفسه إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد قال الجمعة إن "الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا". لكن الجزائر رفضت السبت اتهامات فرنسا لها بـ"التصعيد" و"الإذلال"، منددة في المقابل بـ"حملة تضليل وتشويه" ضدها.
وقال دارمانان: "علينا أن نحترمهم. لكن يجب عليهم أيضا احترامنا. على الجزائر أن تحترم فرنسا، وعلى فرنسا أن تحترم الجزائر".
وأضاف: "نحن في لحظة حرجة جدا وهذا الإذلال الذي يريدون إلحاقه بنا غير مقبول".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال قد دعا إلى "إلغاء" اتفاقية العام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وقال دارمانان إن هذا الاتفاق يمكن إنهاؤه أو مراجعته، مضيفا: "تمت مراجعته أربع مرات وقد أصبح في الواقع قديما بعض الشيء".
وهناك نقطة خلاف أخرى بين فرنسا والجزائر تتعلق بتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلم صنصال (75 عاما) في الجزائر العاصمة.
وقال دارمانان: "يجب أن يستعيد حريته في أقرب وقت".
أخبار دولية
فرنسا
الجزائر
جيرالد دارمانان
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