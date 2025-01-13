زيلينسكي يقترح إرسال رجال إطفاء أوكرانيين إلى كاليفورنيا

عرض الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي إرسال رجال إطفاء أوكرانيين إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث تجتاح حرائق منطقة لوس أنجليس.



وأعلن زيلينسكي أنه كلف وزير داخليته "بالاستعداد للمشاركة المحتملة لعمال الإنقاذ لدينا في مكافحة الحرائق في كاليفورنيا".



وقال في شريط فيديو على منصة إكس إنّ "الوضع هناك صعب جدا، ويمكن للأوكرانيين مساعدة الأميركيين في إنقاذ أرواح"، مضيفا أن هذه المساعدة "جارٍ تنسيقها" وأن "150 إطفائيا جاهزون بالفعل".



واستمرت الحرائق التي أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل في لوس أنجليس في التوسع الأحد ويمكن أن تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية.