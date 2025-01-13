الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافًا لحزب الله في أنحاء لبنان

🔸هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلال الليلة الماضية بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء لبنان.



🔸تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع على آلية مراقبة… pic.twitter.com/ugP4o1cQfS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2025

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الليلة الماضية، بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان".وأشار إلى أنه "تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات الجيش الإسرائيلي على آلية مراقبة تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لم تتم معالجتها".وقال إنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع لإطلاق القذائف الصاروخية وموقع عسكري وومحاور تهريب على الحدود السورية-اللبنانية تستخدم لنقل وسائل قتالية لحزب الله".وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لإعادة تموضع أو تسلح حزب الله، وذلك وفقًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".